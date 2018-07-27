Во что украинские чиновники инвестировали свои сбережения в 2017 году: инфографика

Миллионными банковским вкладами и десятками килограммами наличных в чиновничьих декларациях уже давно никого не удивишь. Однако деньги любят оборот и рано или поздно наступает пора их тратить.

Это выясняли аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.Info.

Читайте также: Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за ​​государственные деньги: полный список

Исследование показало, что наиболее активно в 2017 году тратили свои миллионы народные депутаты Украины. Расходы в своих декларациях указали 147 парламентариев, а их сумма составила более 3,2 миллиарда гривен, то есть треть от общей суммы. Больше всего денег в прошлом году потратил на покупку ценных бумаг нардеп Александр Фельдман. Обошлись они ему в 520 миллионов гривен.

Значительно шире список расходов перечислил в конце своей декларации другой парламентарий, член фракции "Блока Петра Порошенко" Максим Ефимов. Больше всего средств – 426 миллионов гривен – он также потратил на приобретение ценных бумаг. Но также у него нашлись сбережения и на предоставление возвратной финансовой помощи, ювелирные изделия, авиаперелеты и семейную туристическую путевку. Задекларировал он и расходы, связанные с депутатской деятельностью – на услуги по опросу населения и изготовление информационных бюллетеней. В сумме Максим Ефимов потратил за год 440 миллионов гривен.



В 2017 году чиновники задекларировали расходов на 9,5 миллиарда гривен

Основной статьей расходов третьего финалиста Виталий Хомутынник оказались долги. Более 14 миллионов нардеп потратил на погашение собственных финансовых обязательств, еще 302 миллиона в прошлом году он, наоборот, одолжил другим. 2,1 миллиона гривен Хомутыннику стоили услуги охраны, еще 1,2 миллиона – членский взнос партии "Видродження". 7 миллионов он пожертвовал на благотворительность, 11 – потратил на подарки. Широкой также является и география расходов Хомутынника – Украина, Великобритания, ОАЭ, Мальдивы, Италия, Франция и США. Их общая сумма составила 347 миллионов гривен.

А вот Богдан Дубневич в прошлом году, если верить декларации, свои деньги активно раздаривал. В целом он подарил кому-то более 263 миллионов гривен. Еще в 2,6 миллиона ему обошлась оплата нотариального удостоверения договоров дарения, также нардеп предоставил кому-то 1,8 миллиона беспроцентного займа. И последней статье расходов Дубневича оказалась помощь украинской армии – она ​​стоила ему 935 тысячи гривен.

Читайте также: Журналисты сравнили состояние депутатов и антикоррупционеров: интересная инфографика

И замыкает топ-5 крупнейших расходников с показателем в 259 миллионов гривен Вячеслав Богуслаев. Около 235 миллионов из них он инвестировал в покупку ценных бумаг, остальные – в недвижимость и коллекции музейных экспонатов.

Всего в 2017 году чиновники задекларировали расходов на 9,5 миллиарда гривен.