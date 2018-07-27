У що українські чиновники інвестували свої заощадження за 2017 рік: інфографіка

Мільйонними банківськими вкладами і десятками кілограмів готівки у чиновницьких деклараціях уже давно нікого не здивуєш. Проте гроші люблять обіг і рано чи пізно настає пора їх витрачати.

Це з’ясовували аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.Info.

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Дослідження показало, що найактивніше у 2017 році витрачали свої мільйони народні депутати України. Витрати у своїх деклараціях вказали 147 парламентарів, а їхня сума склала понад 3,2 мільярда гривень, тобто третину від загальної суми. Найбільше грошей минулого року витратив на купівлю цінних паперів нардеп Олександр Фельдман. Обійшлися вони йому в 520 мільйонів гривень.

Значно ширший список видатків перелічив наприкінці своєї декларації інший парламентар, член фракції "Блоку Петра Порошенка" Максим Єфімов. Найбільше коштів – 426 мільйонів гривень – він також витратив на придбання цінних паперів. Але також у нього знайшлися заощадження і на надання зворотної фінансової допомоги, ювелірні вироби, авіаперельоти і сімейну туристичну путівку. Задекларував він і витрати пов’язані з депутатською діяльністю – на послуги по опитуванню населення та виготовлення інформаційних бюлетенів. У сумі Максим Єфімов витратив за рік 440 мільйонів гривень.



У 2017 році чиновники задекларували витрат на 9,5 мільярда гривень

Основною статтею витрат третього фіналіста Віталія Хомутинніка виявилися борги. Понад 14 мільйонів нардеп витратив на погашення власних фінансових зобов’язань, ще 302 мільйона торік він, навпаки, позичив іншим. 2,1 мільйона гривень Хомутинніку коштували послуги охорони, ще 1,2 мільйона – членський внесок партії "Відродження". 7 мільйонів він пожертвував на благодійність, 11 – витратив на подарунки. Широкою також є і географія витрат Хомутинніка – Україна, Велика Британія, ОАЕ, Мальдіви, Італія, Франція та США. Їх загальна сума склала 347 мільйонів гривень.

А от Богдан Дубневич у минулому році, якщо вірити декларації, свої гроші активно роздаровував. Загалом він подарував комусь понад 263 мільйонів гривень. Ще в 2,6 мільйона йому обійшлася оплата нотаріального посвідчення договорів дарування, також нардеп надав комусь 1,8 мільйона безпроцентної позики. І останньою статтею витрат Дубневича виявилася допомога українській армії – вона коштувала йому 935 тисяч гривень.

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І замикає топ-5 найбільших витратників із показником у 259 мільйонів гривень Вячеслав Богуслаєв. Близько 235 мільйонів із них він інвестував у купівлю цінних паперів, решту – в нерухомість та колекції музейних експонатів.

Загалом у 2017 році чиновники задекларували витрат на 9,5 мільярда гривень.