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      Во двор депутата Волынского облсовета Буська бросили гранату: фото

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      Депутат Волынского облсовета Анатолий Бусько
      Депутат Волынского облсовета Анатолий Бусько / Фото из открытых источников

      Неизвестные бросили взрывное устройство во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буська. Инцидент произошел ночью, 8 мая, к счастью, никто не пострадал.

      Предварительно, неизвестный злоумышленник бросил во двор Буська гранату РГД-5. Произошло это около двух часов ночи. От взрыва пострадал фасад дома депутата и забор. Нападение на дом Анатолия Буська на своей Facebook-странице подтвердил председатель Волынской облгосадминистрации Александр Савченко.

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      Ночью 8 мая в городе Камень-Каширский во двор дома депутата Волынского областного совета Анатолия Буська неизвестный бросил предмет, который взорвался. Поврежден фасад дома, окно и металлический забор. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал,
      – написал он.

      В то же время, в полиции сообщили, что сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства.

      вибух Волинь депутат облрада
      вибух граната облрада Волинь
      Волинь облрада вибух депутат граната
      Фото с места инцидента

      Предварительно следователи квалифицируют инцидент по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

      Считаю, что инцидент является или попыткой запугать, или попыткой расшатать ситуацию в регионе в то время, когда власть в стране переходит от действующего президента к новоизбранному,
      – высказал свое мнение относительно инцидента глава Волынской облгосадминистрации.

      Что известно про Анатолия Буська?Это – депутат Волынского облсовета от партии "Батькивщина" и директор ООО "ДОФ "Арбо". Компания занимается лесопильным производством.

      В 2016 году Бусько был награжден орденом "За заслуги" III степени. Декларирует несколько автомобилей, среди которых Mercedes и Audi, земельные участки.

      напад Анатолій Бусько депутат Волинь
      Депутат Волынского облсовета Анатолий Бусько

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      Теги: Новости Украины Новости Луцка Полиция Криминальные новости Оружие
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