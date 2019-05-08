Во двор депутата Волынского облсовета Буська бросили гранату: фото

Неизвестные бросили взрывное устройство во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буська. Инцидент произошел ночью, 8 мая, к счастью, никто не пострадал.

Предварительно, неизвестный злоумышленник бросил во двор Буська гранату РГД-5. Произошло это около двух часов ночи. От взрыва пострадал фасад дома депутата и забор. Нападение на дом Анатолия Буська на своей Facebook-странице подтвердил председатель Волынской облгосадминистрации Александр Савченко.

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Ночью 8 мая в городе Камень-Каширский во двор дома депутата Волынского областного совета Анатолия Буська неизвестный бросил предмет, который взорвался. Поврежден фасад дома, окно и металлический забор. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал,

– написал он.

В то же время, в полиции сообщили, что сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства.







Фото с места инцидента

Предварительно следователи квалифицируют инцидент по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Считаю, что инцидент является или попыткой запугать, или попыткой расшатать ситуацию в регионе в то время, когда власть в стране переходит от действующего президента к новоизбранному,

– высказал свое мнение относительно инцидента глава Волынской облгосадминистрации.

Что известно про Анатолия Буська?Это – депутат Волынского облсовета от партии "Батькивщина" и директор ООО "ДОФ "Арбо". Компания занимается лесопильным производством.



В 2016 году Бусько был награжден орденом "За заслуги" III степени. Декларирует несколько автомобилей, среди которых Mercedes и Audi, земельные участки.





Депутат Волынского облсовета Анатолий Бусько