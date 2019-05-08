На подвір’я депутата Волинської облради Буська кинули гранату: фото

Невідомі кинули вибуховий пристрій на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська. Інцидент трапився в ніч на 8 травня, на щастя, ніхто не постраждав.

Попередньо, невідомий зловмисник кинув на подвір’я Буська гранату РГД-5. Сталося це близько другої години ночі. Від вибуху постраждав фасад будинку депутата і паркан. Напад на дім Анатолія Буська на своїй Facebook-сторінці підтвердив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

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Вночі 8 травня у місті Камінь-Каширський на подвір’я будинку депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська невідома особа кинула предмет, який вибухнув. Пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав,

– написав він.

Водночас, у поліції повідомили, що наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Під час огляду місця події поліція вилучила металеві уламки, важіль запалу, ймовірно, від гранати РГД-5 та інші речові докази.







Фото з місця інциденту

Попередньо слідчі кваліфікують інцидент за статтею "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Вважаю, що інцидент є або спробою залякати, або спробою розхитати ситуацію в регіоні в час, коли влада в країні переходить від діючого президента до новообраного,

– висловив свою думку щодо інциденту очільник Волинської облдержадміністрації.

Що відомо про Анатолія Буська? Це – депутат Волинської облради від партії "Батьківщина" і директор ТОВ "ДОФ "Арбо". Компанія займається лісопильним виробництвом.



У 2016 році Бусько був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Декларує кілька автомобілів, серед яких Mercedes та Audi, земельні ділянки.





Депутат Волинської облради Анатолій Бусько