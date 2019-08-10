Во дворе монастыря на Тернопольщине нашли клад: фото

Во дворе старого монастыря на Тернопольщине откопали старинные монеты. В старой прозрачной банке нашли около 6 килограммов польских денег, которые почти 100 лет были спрятаны в земле.

Нашли стеклянную банку, когда копали экскаватором на заброшенном дворе. Территория, на которой нашли клад принадлежит государственному Национальному заповеднику "Замки Тернопольщины". Раньше здесь было немало предприятий.

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"Здесь был завод "Квантор", энергоцех старого завода, который сгорел в свое время – где-то в 1985-1986 годах. А до того это была монастырская территория", – рассказал заместитель генерального директора Национального заповедника "Замки Тернопольщины" Вадим Гарбузенко.

Место находки

Монеты сразу же передали ученым. Целых четыре часа их отмывали от грязи.

Мы еще их не знаем. Мы их еще не считали, мы пока что занимаемся сортировкой данных монет. Когда отсортируем по номиналам и по годам, тогда будем считать их количество,

– сотрудник Национального заповедника "Замки Тернопольщины" Оксана Пришляк.

Золотых и серебряных монет пока найти не удалось. Большинство – из никеля, меди и бронзы. Всего около 600-700 злотых. В то время – это была трехмесячная зарплата обычного рабочего. Как деньги оказались во дворе – ученые предполагают, что их, скорее всего, спрятали до лучших времен или это могла быть пожертвования на костел.

Большинство монет из никеля, меди и бронзы

"Монахи монастыря отцов Бернардинцев возможно решили спрятать некоторые средства с надеждой вернуться обратно. Потому что никто даже не мог подумать, что начнется такого масштаба война", – отметил сотрудник Национального заповедника "Замки Тернопольщины" Владимир Данилейко.

Сейчас все монеты после их учета передадут в фонд Национального заповедника, а часть из них даже выставят в экспозиции в Збаражском замке.