У дворі монастиря на Тернопільщині знайшли скарб: фото

У дворі старого монастиря на Тернопільщині відкопали старовинні монети. У старій прозорій банці знайшли близько 6 кілограмів польських грошей, які майже 100 років були сховані у землі.

Знайшли скляну банку, коли копали екскаватором на закинутому подвір'ї. Територія, на якій знайшли скарб належить державному Національному заповіднику "Замки Тернопілля". Раніше – тут було чимало підприємств.

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"Тут був завод "Квантор", енергоцех старого заводу, який згорів у свій час – десь у 1985-1986 роках. А до того це була монастирська територія", – розповів заступник генерального директора Національного заповідника "Замки Тернопілля" Вадим Гарбузенко.



Місце знахідки

Монети одразу ж передали науковцям. Цілих чотири години їх відмивали від бруду.

Ми ще кількості їх не знаємо. Ми їх ще не рахували, ми поки що займаємося сортуванням даних монет. Коли посортуємо по номіналах і по роках, тоді рахуватимемо їхню кількість,

– співробітник Національного заповідника "Замки Тернопілля" Оксана Пришляк.

Золотих та срібних монет поки знайти не вдалось. Більшість – із нікелю, міді та бронзи. Усього близько 600-700 злотих. В той час – це була тримісячна зарплата звичайного робітника. Як же гроші опинились у дворі – науковці припускають, що їх, скоріш за все, заховали до кращих часів або це могла бути пожертва на костел.



Більшість монет із нікелю, міді та бронзи

"Монахи монастиря отців Бернардинів можливо вирішили сховати деякі кошти з надією повернутися назад. Тому що ніхто навіть не міг подумати, що розпочнеться такого масштабу війна", – зазначив співробітник Національного заповідника "Замки Тернопілля" Володимир Данилейко.

Зараз усі монети після їхнього обліку передадуть у фонд Національного заповідника, а частину з них навіть виставлять в експозиції в Збаразькому замку.