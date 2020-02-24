Во Флориде нашли редкую "радужную змею": уникальные фото
В одном из национальных лесных заповедников штата Флорида нашли редкую "радужную змею". Последний раз в заповеднике змею этого вида видели в 1969 году.
Институт исследования морской жизни и дикой природы Флориды в своем facebook сообщил, что змея могла оказаться в лесу после того, как в одном из водохранилищ вблизи леса опустился уровень воды.
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Научное название этого вида змей – Farancia erytrogramma. В институте рассказали, чем особенные "радужные змеи". Они неядовиты и безопасны.
Радужные змеи очень любят воду, проводят большую часть своей жизни под водной растительностью. Так как животные ведут тихий образ жизни, их редко замечают даже серпентологи,
– говорится в сообщении.
В Музее естествознания Флориды рассказали, что наибольший зафиксированный представитель этого вида имел длину 167,6 сантиметра.
"Радужные змеи" неядовитые и безопасные
Последний раз змею такого вида видели в 1969 году
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