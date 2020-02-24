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      Во Флориде нашли редкую "радужную змею": уникальные фото

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      Редкий вид змей обнаружили во Флориде / Институт исследования морской жизни и дикой природы Флориды

      В одном из национальных лесных заповедников штата Флорида нашли редкую "радужную змею". Последний раз в заповеднике змею этого вида видели в 1969 году.

      Институт исследования морской жизни и дикой природы Флориды в своем facebook сообщил, что змея могла оказаться в лесу после того, как в одном из водохранилищ вблизи леса опустился уровень воды.

      Читайте также: Как избежать укуса змеи

      Научное название этого вида змей – Farancia erytrogramma. В институте рассказали, чем особенные "радужные змеи". Они неядовиты и безопасны.

      Радужные змеи очень любят воду, проводят большую часть своей жизни под водной растительностью. Так как животные ведут тихий образ жизни, их редко замечают даже серпентологи,
      – говорится в сообщении.

      В Музее естествознания Флориды рассказали, что наибольший зафиксированный представитель этого вида имел длину 167,6 сантиметра.

      веселкова змія
      "Радужные змеи" неядовитые и безопасные

      змія
      Последний раз змею такого вида видели в 1969 году

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости США Мир животных
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