Во Флориде нашли редкую "радужную змею": уникальные фото

В одном из национальных лесных заповедников штата Флорида нашли редкую "радужную змею". Последний раз в заповеднике змею этого вида видели в 1969 году.

Институт исследования морской жизни и дикой природы Флориды в своем facebook сообщил, что змея могла оказаться в лесу после того, как в одном из водохранилищ вблизи леса опустился уровень воды.

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Научное название этого вида змей – Farancia erytrogramma. В институте рассказали, чем особенные "радужные змеи". Они неядовиты и безопасны.

Радужные змеи очень любят воду, проводят большую часть своей жизни под водной растительностью. Так как животные ведут тихий образ жизни, их редко замечают даже серпентологи,

– говорится в сообщении.

В Музее естествознания Флориды рассказали, что наибольший зафиксированный представитель этого вида имел длину 167,6 сантиметра.



"Радужные змеи" неядовитые и безопасные