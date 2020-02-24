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      У Флориді знайшли рідкісну "веселкову змію": унікальні фото

      - Читать новость на русском
      Рідкісний вид змій виявили у Флориді / Інститут дослідження морського життя та дикої природи Флориди

      В одному з національних лісових заповідників штату Флорида знайшли рідкісну "веселкову змію". Востаннє у заповіднику змію цього виду бачили у 1969 році.

      Інститут дослідження морського життя та дикої природи Флориди у своєму facebook повідомив, що змія могла опинитися в лісі після того, як в одному з водосховищ поблизу лісу опустився рівень води.

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      Наукова назва цього виду змій – Farancia erytrogramma. В інституті розповіли, чим особливі "веселкові змії". Вони неотруйні та безпечні.

      Веселкові змії дуже люблять воду, проводять більшість свого життя під водною рослинністю. Через те, що тварини ведуть тихий спосіб життя, їх рідко помічають навіть серпентологи,
      – йдеться у повідомленні.

      У Музеї природознавства Флориди розповіли, що найбільший зафіксований представник цього виду мав довжину 167,6 сантиметра. 

      веселкова змія
      "Веселкові змії" неотруйні та безпечні

      змія
      Востаннє змію такого виду бачили у 1969 році

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини США Світ тварин
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