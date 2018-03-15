Во Флориде обрушился пешеходный мост, есть погибшие: фото и видео
В Майами обрушился пешеходный мост рядом с кампусом Международного университета Флориды. По предварительным данным есть погибшие.
Точное количество погибших пока американские СМИ не сообщают.
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Отмечается, что под обломками моста находятся несколько автомобилей.
Стоит отметить, что мост открыли только в субботу, 10 марта.
На месте происшествия работают спасатели.
Источник: 24 Канал
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