У Флориді обвалився пішохідний міст, є загиблі: фото та відео
У Маямі обвалися пішохідний міст поруч з кампусом Міжнародного університету Флориди. За попередніми даними є загиблі.
Точну кількість загиблих поки американські ЗМІ не повідомляють.
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Зазначається, що під уламками мосту є декілька автомобілів.
Варто зазначити, що міст відкрили лише у суботу, 10 березня.
На місці події працюють рятувальники.
Джерело: 24 Канал
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