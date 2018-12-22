Во Флориде состоялся масштабный заплыв Санта-Клаусов: увлекательное видео

В самом теплом штате США Флориде состоялись традиционные соревнования Санта-Клаусов на серфах. Такое мероприятие происходит каждый год.

Местные жители считают, что праздновать Рождество в странах, где не бывает снега, лучше всего водными забавами.

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Первый заплыв состоялся еще в 2009 году, тогда все начиналось с 19 участников. В этом году на побережье Флориды пришли 10 тысяч зрителей – это почти рекордное количество. Это уже превратилось в любимую рождественскую забаву.



Масштабный заплыв Санта-Клаусов



Рождественские празднования во Флориде

Также во время соревнований можно сделать фото с Сантой в шортах и встретить необычных персонажей.

Смотрите видео масштабного заплыва Санта-Клаусов во Флориде: