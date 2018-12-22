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      У Флориді відбувся масштабний заплив Санта-Клаусів: захопливе відео

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      Масштабний заплив Санта-Клаусів
      Масштабний заплив Санта-Клаусів / Фото з відкритих джерел

      У найтеплішому штаті США Флориді відбулися традиційні змагання Санта-Клаусів на серфах. Такий захід відбувається щороку.

      Місцеві жителі вважають, що святкувати Різдво в країнах, де не буває снігу, найкраще водними забавами. 

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      Перший заплив відбувся ще у 2009 році, тоді все починалось із 19 учасників. Цьогоріч на узбережжя Флориди прийшли 10 тисяч глядачів – це майже рекордна кількість. Це вже перетворилось на улюблену різдвяну забаву. 

      заплив санта
      Масштабний заплив Санта-Клаусів

      санта клаус флорида
      Різдвяні святкування у Флориді

      Також під час змагань можна зробити фото із Сантою у шортах та зустріти незвичних персонажів. 

      Дивіться відео масштабного запливу Санта-Клаусів у Флориді: 

       

      Теги: Новини США Новорічні свята Різдво
      Джерело: 24 Канал
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