У Флориді відбувся масштабний заплив Санта-Клаусів: захопливе відео

У найтеплішому штаті США Флориді відбулися традиційні змагання Санта-Клаусів на серфах. Такий захід відбувається щороку.

Місцеві жителі вважають, що святкувати Різдво в країнах, де не буває снігу, найкраще водними забавами.

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Перший заплив відбувся ще у 2009 році, тоді все починалось із 19 учасників. Цьогоріч на узбережжя Флориди прийшли 10 тисяч глядачів – це майже рекордна кількість. Це вже перетворилось на улюблену різдвяну забаву.



Масштабний заплив Санта-Клаусів



Різдвяні святкування у Флориді

Також під час змагань можна зробити фото із Сантою у шортах та зустріти незвичних персонажів.

Дивіться відео масштабного запливу Санта-Клаусів у Флориді: