Во Франции 60-летняя женщина захватила банк и угрожала взорвать его
В четверг, 29 ноября, во французском городе Алес женщина забаррикадировалась в одном из банков LCL и угрожает взорвать его.
Об этом сообщает The Sun.
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Женщина ворвалась в здание с криками: "Я собираюсь здесь все взорвать!". Она убеждала, что в сумочке пронесла взрывчатку.
Когда напавшая забаррикадировалась, из здания эвакуировали сотрудников банка и посетителей. Также эвакуацию провели в ближайших зданиях, а прилегающие улицы оцепили правоохранители.
Полиция перекрыла квартал
С женщиной пытались вести переговоры. Выдвигала ли она какие-то требования – полиция не сообщила.
По информации некоторых СМИ, женщине 60 лет.
Женщина угрожала взорвать здание
Через несколько часов после захвата здания подозреваемая сдалась полиции. Сейчас ее допрашивают.
В здании банка продолжают искать взрывчатку.