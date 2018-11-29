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      Во Франции 60-летняя женщина захватила банк и угрожала взорвать его

      58 Читати новину українською
      Женщина угрожала взорвать здание
      Женщина угрожала взорвать здание / Соцсети

      В четверг, 29 ноября, во французском городе Алес женщина забаррикадировалась в одном из банков LCL и угрожает взорвать его.

      Об этом сообщает The Sun.

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      Женщина ворвалась в здание с криками: "Я собираюсь здесь все взорвать!". Она убеждала, что в сумочке пронесла взрывчатку.

      Когда напавшая забаррикадировалась, из здания эвакуировали сотрудников банка и посетителей. Также эвакуацию провели в ближайших зданиях, а прилегающие улицы оцепили правоохранители.


      Полиция перекрыла квартал

      С женщиной пытались вести переговоры. Выдвигала ли она какие-то требования – полиция не сообщила.

      По информации некоторых СМИ, женщине 60 лет.


      Женщина угрожала взорвать здание

      Через несколько часов после захвата здания подозреваемая сдалась полиции. Сейчас ее допрашивают.

      В здании банка продолжают искать взрывчатку.

      Теги: Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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