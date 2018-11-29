Во Франции 60-летняя женщина захватила банк и угрожала взорвать его

В четверг, 29 ноября, во французском городе Алес женщина забаррикадировалась в одном из банков LCL и угрожает взорвать его.

Об этом сообщает The Sun.

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Женщина ворвалась в здание с криками: "Я собираюсь здесь все взорвать!". Она убеждала, что в сумочке пронесла взрывчатку.

Когда напавшая забаррикадировалась, из здания эвакуировали сотрудников банка и посетителей. Также эвакуацию провели в ближайших зданиях, а прилегающие улицы оцепили правоохранители.



Полиция перекрыла квартал

С женщиной пытались вести переговоры. Выдвигала ли она какие-то требования – полиция не сообщила.

По информации некоторых СМИ, женщине 60 лет.



Женщина угрожала взорвать здание

Через несколько часов после захвата здания подозреваемая сдалась полиции. Сейчас ее допрашивают.

В здании банка продолжают искать взрывчатку.