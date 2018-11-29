У Франції 60-річна жінка захопила банк і погрожувала його підірвати

У четвер, 29 листопада, у французькому місті Алес жінка забарикадувалась в одному з банків LCL і погрожує підірвати його.

Про це повідомляє The Sun.

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Жінка увірвалась до будівлі із криками: "Я збираюсь тут все підірвати!" Вона переконувала, що у сумочці пронесла вибухівку.

Коли нападниця забарикадувалася, з будівлі евакуювали спіробітників банку та відвідувачів. Також евакуацію провели у найближчих будівлях, а прилеглі вулиці оточили правоохоронці.



Поліція перекрила квартал

З жінкою намагались вести переговори. Чи висувала вона якісь вимоги – поліція не повідомила.

За інформацією деяких ЗМІ, жінці 60 років.



Жінка погрожувала підірвати будівлю

За кілька годин після захоплення будівлі підозрювана задалась поліції. Наразі її допитують.

У будівлі банку продовжують шукати вибухівку.