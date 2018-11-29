У Франції 60-річна жінка захопила банк і погрожувала його підірвати
У четвер, 29 листопада, у французькому місті Алес жінка забарикадувалась в одному з банків LCL і погрожує підірвати його.
Про це повідомляє The Sun.
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Жінка увірвалась до будівлі із криками: "Я збираюсь тут все підірвати!" Вона переконувала, що у сумочці пронесла вибухівку.
Коли нападниця забарикадувалася, з будівлі евакуювали спіробітників банку та відвідувачів. Також евакуацію провели у найближчих будівлях, а прилеглі вулиці оточили правоохоронці.
Поліція перекрила квартал
З жінкою намагались вести переговори. Чи висувала вона якісь вимоги – поліція не повідомила.
За інформацією деяких ЗМІ, жінці 60 років.
Жінка погрожувала підірвати будівлю
За кілька годин після захоплення будівлі підозрювана задалась поліції. Наразі її допитують.
У будівлі банку продовжують шукати вибухівку.