Во Франции из-за мощного ливня погибли три человека

Во Франции из-за сильных ливней началось наводнение, которое за последние дни в ряде регионов повредило частные дома, затопило дороги, уничтожило виноградники.

По меньшей мере три человека погибли, сообщает The Local.

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Так, во вторник на севере Франции 37-летний мужчина утонул в своем автомобиле.



В среду пожилая женщина умерла в Монморийоне, городе в центральной части Западной Франции. У нее, вероятно, случился сердечный приступ, когда она пыталась выбраться из затопленного дома.



Наводнение во Франции

Тело еще одной женщины нашли в реке на юге Франции, где всю ночь шли сильные дожди.



Французская метеорологическая служба заявила о штормовом предупреждении в большинстве регионов страны, и предупредила граждан о большом риске настоящего шторма.