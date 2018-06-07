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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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У Франції через потужну зливу загинуло троє осіб

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Повінь у Франції
Повінь у Франції / www.thelocal.fr/

У Франції через сильні зливи розпочалася повінь, яка за останні дні у кількох регіонах пошкодила приватні будинки, затопила дороги, знищила виноградники.

Щонайменше троє людей загинуло, повідомляє The Local.

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Так, у вівторок на півночі Франції 37-річний чоловік потонув у своєму автомобілі.

У середу літня жінка померла в Монморійоні, місті в центральній частині Західної Франції. У неї, ймовірно, стався серцевий напад, коли вона намагалася вибратися із затопленого будинку.


Повінь у Франції

Тіло ще однієї жінки знайшли в річці на півдні Франції, де всю ніч йшли сильні дощі.

Французька метеорологічна служба заявила про штормове попередження у більшості регіонів країни, та попередила громадян про великий ризик справжнього шторму.

Теги: Новини Франції Жертви
Джерело: 24 Канал
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