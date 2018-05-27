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Во Франции на аукционе приобрели вино за рекордную сумму

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Французское вино из региона Юра
Французское вино из региона Юра / francetvinfo.fr

Во Франции с аукциона продали бутылку вина 1774 года за рекордную цену – 103 700 евро. Вино имеет привкус орехов, специй, корицы, ванили и легкие нотки сухофруктов.

Об этом сообщает BFM TV.

На аукционе покупателями бутылок были канадцы и американцы. Всего в аукционе участвовало около полусотни коллекционеров.

Я не думала, что бутылки будут продаваться так дорого. Последний рекорд в 2011 году был 57 тысяч евро,
– рассказала агент дома Юра (Jura) Брегитта Фено.

Отмечается, что три бутылки вина относятся к сорту 1774 года винодела Арбуа Анатоля Верселя. Их более 200 лет в погребах города Арбуа, что в регионе Франш-Конте на Востоке Франции, сохраняли потомки Верселя.

Вина Юра (Jura)
– это общее название для вин, происходящих из винодельческого региона Франции – Юра. Большинство вин сорта делают недалеко от городка Арбуа. Красные и розовые сорта производятся из винограда сорта пульсар, труссо и пино нуар. Для белых сортов используются шардоне и саванн.

Теги: Новости Франции Алкоголь
Источник: 24 Канал
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