Во Франции на аукционе приобрели вино за рекордную сумму

Во Франции с аукциона продали бутылку вина 1774 года за рекордную цену – 103 700 евро. Вино имеет привкус орехов, специй, корицы, ванили и легкие нотки сухофруктов.

Об этом сообщает BFM TV.

На аукционе покупателями бутылок были канадцы и американцы. Всего в аукционе участвовало около полусотни коллекционеров.

Я не думала, что бутылки будут продаваться так дорого. Последний рекорд в 2011 году был 57 тысяч евро,

– рассказала агент дома Юра (Jura) Брегитта Фено.

Отмечается, что три бутылки вина относятся к сорту 1774 года винодела Арбуа Анатоля Верселя. Их более 200 лет в погребах города Арбуа, что в регионе Франш-Конте на Востоке Франции, сохраняли потомки Верселя.

Вина Юра (Jura)

– это общее название для вин, происходящих из винодельческого региона Франции – Юра. Большинство вин сорта делают недалеко от городка Арбуа. Красные и розовые сорта производятся из винограда сорта пульсар, труссо и пино нуар. Для белых сортов используются шардоне и саванн.