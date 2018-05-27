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У Франції на аукціоні придбали вино за рекордну суму

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Французьке вино з регіону Юра
Французьке вино з регіону Юра / francetvinfo.fr

У Франції з аукціону продали пляшку вина 1774 року за рекордну ціну – 103 700 євро. Вино має присмак горіхів, спецій, кориці, ванілі та легкі нотки сухофруктів.

Про це повідомляє BFM TV.

На аукціоні покупцями пляшок були канадці та американці. Загалом в аукціоні брало участь близько півсотні колекціонерів.

Я не думала, що пляшки будуть продаватись так дорого. Останній рекорд у 2011 був 57 тисяч євро,
– розповіла агент дому Юра (Jura) Брегітта Фено.

Зазначається, що три пляшки вина належать до сорту 1774 року винороба Арбуа Анатоля Верселя. Їх більше 200 років збергіали нащадки Верселя у погребах міста Арбуа, що у регіоні Франш-Конте на Сході Франції. 

Вина Юра (Jura) – це загальна назва для вин, які походять з виноробного регіону Франції – Юра. Більшість вин сорту роблять неподалік містечка Арбуа. Червоні і рожеві сорти виробляються з винограду сорту пульсар, труссо і піно нуар. Для білих сортів використовуються шардоне і саван.

Теги: Новини Франції Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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