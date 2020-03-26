Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение военной операции "Стойкость" с участием армии. Так в стране будут бороться с распространением коронавируса.

Французские военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции. Об этом заявил Эммануэль Макрон, сообщает RFI.

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Мы находимся в состоянии войны. Перед лицом пика эпидемии я решил по предложению начальника Генштаба начать операцию Resilience ("Cтойкость"),

– заявил Макрон.

В рамках новой операции вертолет Mistral отправят в южную часть Индийского океана, а вертолет Dixmude – в зону Антильских островов для поддержки французских заморских территорий.

Кроме того, Франция выведет войска из Ирака. Их тоже привлекут к борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что операция отдельная от уже действующей Sentinelle ("Страж"). В ее рамках продолжается борьба военных с терроризмом.

Президент Франции также призвал к национальному единству в борьбе с коронавирусом. Он пообещал ощутимые финансовые вливания в систему здравоохранения.

Что известно о коронавирусе во Франции

По состоянию на утро 26 марта в стране зафиксировали 25,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 1,3 тысячи человек, вылечились – 3,9 тысячи.

От недуга умерли 1,3 тысячи человек, вылечились – 3,9 тысячи. Закрыли все магазины , кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений.

, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Действуют ограничения по передвижению. Каждый, кто покидает дом во время вспышки коронавируса, должен аргументировать, для чего это делает

Каждый, кто покидает дом во время вспышки коронавируса, должен аргументировать, для чего это делает Для занятий спортом на улицу можно выходить только на час один раз в сутки.

За нарушение карантина ввели штрафы.



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