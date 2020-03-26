Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение военной операции "Стойкость" с участием армии. Так в стране будут бороться с распространением коронавируса.
Французские военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции. Об этом заявил Эммануэль Макрон, сообщает RFI.
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Мы находимся в состоянии войны. Перед лицом пика эпидемии я решил по предложению начальника Генштаба начать операцию Resilience ("Cтойкость"),
– заявил Макрон.
В рамках новой операции вертолет Mistral отправят в южную часть Индийского океана, а вертолет Dixmude – в зону Антильских островов для поддержки французских заморских территорий.
Кроме того, Франция выведет войска из Ирака. Их тоже привлекут к борьбе с коронавирусом.
Он подчеркнул, что операция отдельная от уже действующей Sentinelle ("Страж"). В ее рамках продолжается борьба военных с терроризмом.
Президент Франции также призвал к национальному единству в борьбе с коронавирусом. Он пообещал ощутимые финансовые вливания в систему здравоохранения.
Что известно о коронавирусе во Франции
- По состоянию на утро 26 марта в стране зафиксировали 25,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 1,3 тысячи человек, вылечились – 3,9 тысячи.
- Закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений.
- Действуют ограничения по передвижению. Каждый, кто покидает дом во время вспышки коронавируса, должен аргументировать, для чего это делает
- Для занятий спортом на улицу можно выходить только на час один раз в сутки.
- За нарушение карантина ввели штрафы.
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