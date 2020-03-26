У Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення військової операції "Стійкість" за участю армії. Так у країні боротимуться з поширенням коронавірусу.
Французькі військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції. Про це заявив Емманюель Макрон, повідомляє RFI.
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Ми перебуваємо у стані війни. Перед обличчям піку епідемії я вирішив за пропозицією начальника Генштабу почати операцію Resilience ("Стійкість"),
– заявив Макрон.
У рамках нової операції вертоліт Mistral відправлять у південну частину Індійського океану, а вертоліт Dixmude – у зону Антильських островів для підтримки французьких заморських територій.
Крім того, Франція виведе війська з Іраку. Їх теж залучать до боротьби з коронавірусом.
Макрон наголосив, що операція окрема від вже чинної Sentinelle ("Вартовий"). У її межах триває боротьба військових з тероризмом.
Президент Франції також закликав до національної єдності в боротьбі з коронавірусом. Він пообіцяв відчутні фінансові вливання в систему охорону здоров'я.
Що відомо про коронавірус у Франції
- Станом на ранок 26 березня у країні зафіксували 25,5 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 1,3 тисячі людей, вилікувалися – 3,9 тисячі.
- Закрили всі магазини, крім продуктових та аптек. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень.
- Діють обмеження щодо пересування. Кожен, хто покидає домівку під час спалаху коронавірусу, повинен аргументувати, для чого це робить
- Для занять спортом на вулицю можна виходити лише на годину один раз на добу.
- За порушення карантину ввели штрафи.
Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 Каналу