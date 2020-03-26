У Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення військової операції "Стійкість" за участю армії. Так у країні боротимуться з поширенням коронавірусу.

Французькі військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції. Про це заявив Емманюель Макрон, повідомляє RFI.

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Ми перебуваємо у стані війни. Перед обличчям піку епідемії я вирішив за пропозицією начальника Генштабу почати операцію Resilience ("Стійкість"),

– заявив Макрон.

У рамках нової операції вертоліт Mistral відправлять у південну частину Індійського океану, а вертоліт Dixmude – у зону Антильських островів для підтримки французьких заморських територій.

Крім того, Франція виведе війська з Іраку. Їх теж залучать до боротьби з коронавірусом.

Макрон наголосив, що операція окрема від вже чинної Sentinelle ("Вартовий"). У її межах триває боротьба військових з тероризмом.

Президент Франції також закликав до національної єдності в боротьбі з коронавірусом. Він пообіцяв відчутні фінансові вливання в систему охорону здоров'я.

Що відомо про коронавірус у Франції

Станом на ранок 26 березня у країні зафіксували 25,5 тисяч випадків зараження коронавірусом . Від недуги померли 1,3 тисячі людей, вилікувалися – 3,9 тисячі.

. Від недуги померли 1,3 тисячі людей, вилікувалися – 3,9 тисячі. Закрили всі магазини, крім продуктових та аптек. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень.

крім продуктових та аптек. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень. Діють обмеження щодо пересування. Кожен, хто покидає домівку під час спалаху коронавірусу, повинен аргументувати, для чого це робить

Кожен, хто покидає домівку під час спалаху коронавірусу, повинен аргументувати, для чого це робить Для занять спортом на вулицю можна виходити лише на годину один раз на добу.

За порушення карантину ввели штрафи.



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