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      У Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом

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      Макрон оголосив у Франції військову операцію для боротьби з коронавірусом / news.liga.net

      Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення військової операції "Стійкість" за участю армії. Так у країні боротимуться з поширенням коронавірусу.

      Французькі військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції. Про це заявив Емманюель Макрон, повідомляє RFI.

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      Ми перебуваємо у стані війни. Перед обличчям піку епідемії я вирішив за пропозицією начальника Генштабу почати операцію Resilience ("Стійкість"),
      – заявив Макрон.

      У рамках нової операції вертоліт Mistral відправлять у південну частину Індійського океану, а вертоліт Dixmude – у зону Антильських островів для підтримки французьких заморських територій.

      Крім того, Франція виведе війська з Іраку. Їх теж залучать до боротьби з коронавірусом.

      Макрон наголосив, що операція окрема від вже чинної Sentinelle ("Вартовий"). У її межах триває боротьба військових з тероризмом.

      Президент Франції також закликав до національної єдності в боротьбі з коронавірусом. Він пообіцяв відчутні фінансові вливання в систему охорону здоров'я.

      Що відомо про коронавірус у Франції

      • Станом на ранок 26 березня у країні зафіксували 25,5 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 1,3 тисячі людей, вилікувалися – 3,9 тисячі.
      • Закрили всі магазини, крім продуктових та аптек. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень.
      • Діють обмеження щодо пересування. Кожен, хто покидає домівку під час спалаху коронавірусу, повинен аргументувати, для чого це робить
      • Для занять спортом на вулицю можна виходити лише на годину один раз на добу.
      • За порушення карантину ввели штрафи.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Франції Еммануель Макрон
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