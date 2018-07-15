Во Франции ограничили доступ к вершине горы Монблан

Из-за большого потока туристов и риска для безопасности альпинистов власти Франции ограничили доступ к вершине самой высокой горы в стране– Монблан.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте также: Тадж Махал оказался под угрозой уничтожения: детали

Отмечается, что на следующей неделе альпинисты не смогут пройти наиболее популярным маршрутом Royal Route на Монблане. Однако тем, кто уже забронировал проживание в отеле в горах, позволят подняться на вершину.

Монблан

— это альпийская вершина, которая имеет высоту в 4800 метров, расположенная на границе Франции и Италии, самый высокий шпиль в Западной Европе (4808,73 м). Под горным массивом проложен автомобильный тоннель длиной в 11 километров — он соединяет Францию ​​и Италию.