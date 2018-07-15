Во Франции ограничили доступ к вершине горы Монблан
Из-за большого потока туристов и риска для безопасности альпинистов власти Франции ограничили доступ к вершине самой высокой горы в стране– Монблан.
Об этом сообщает ВВС.
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Отмечается, что на следующей неделе альпинисты не смогут пройти наиболее популярным маршрутом Royal Route на Монблане. Однако тем, кто уже забронировал проживание в отеле в горах, позволят подняться на вершину.
Монблан
— это альпийская вершина, которая имеет высоту в 4800 метров, расположенная на границе Франции и Италии, самый высокий шпиль в Западной Европе (4808,73 м). Под горным массивом проложен автомобильный тоннель длиной в 11 километров — он соединяет Францию и Италию.
Источник: 24 Канал
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