У Франції обмежили доступ до вершини гори Монблан

Через великий потік туристів та ризики для безпеки альпіністів влада Франції обмежили доступ до вершини найвищої гори в країні – Монблан.

Про це повідомляє ВВС.

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Зазначається, що наступного тижня альпіністи не зможуть пройти найбільш популярним маршрутом Royal Route на Монблані. Проте тим, хто вже забронював проживання в готелі у горах, дозволять зійти на вершину.

Монблан – це альпійська вершина, яка має висоту в 4,8 тисяч метрів, розташована на кордоні Франції та Італії, найвищий шпиль у Західній Європі (4808,73 м). Під гірським масивом прокладений автомобільний тунель довжиною в 11 кілометрів — він з’єднує Францію та Італію.