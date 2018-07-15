20:59
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Франції обмежили доступ до вершини гори Монблан

262 Читать новость на русском
У Франції обмежили доступ до вершини гори Монблан
У Франції обмежили доступ до вершини гори Монблан / wikipedia

Через великий потік туристів та ризики для безпеки альпіністів влада Франції обмежили доступ до вершини найвищої гори в країні – Монблан.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також: Тадж Махал опинився під загрозою знищення: деталі

Зазначається, що наступного тижня альпіністи не зможуть пройти найбільш популярним маршрутом Royal Route на Монблані. Проте тим, хто вже забронював проживання в готелі у горах, дозволять зійти на вершину.

Монблан – це альпійська вершина, яка має висоту в 4,8 тисяч метрів, розташована на кордоні Франції та Італії, найвищий шпиль у Західній Європі (4808,73 м). Під гірським масивом прокладений автомобільний тунель довжиною в 11 кілометрів — він з’єднує Францію та Італію.

Теги: Новини Франції Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан
482
Відважний хорват, який 4 роки воює за Україну, продаж розкішного Межигір'я, – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Відважний хорват, який 4 роки воює за Україну, продаж розкішного Межигір'я, – топ-5 відео тижня
285
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сьогодні, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 378
Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
сьогодні, 18:02 Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
Анастасія Можаровська 1302
Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
сьогодні, 16:01 Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
Катерина Одарченко 481
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Фотофакт: У селі на Черкащині з'явилось дерево, від якого можна заряджати гаджети
 16 січня , 00:25
Падіння гелікоптера в Кременчуці: з'явились деталі про загиблих в авіакатастрофі
 25 січня , 21:56
У Києві хлібовоз провалився під асфальт: фото
 10 лютого , 12:14
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук