У Франції обмежили доступ до вершини гори Монблан
Через великий потік туристів та ризики для безпеки альпіністів влада Франції обмежили доступ до вершини найвищої гори в країні – Монблан.
Про це повідомляє ВВС.
Читайте також: Тадж Махал опинився під загрозою знищення: деталі
Зазначається, що наступного тижня альпіністи не зможуть пройти найбільш популярним маршрутом Royal Route на Монблані. Проте тим, хто вже забронював проживання в готелі у горах, дозволять зійти на вершину.
Монблан – це альпійська вершина, яка має висоту в 4,8 тисяч метрів, розташована на кордоні Франції та Італії, найвищий шпиль у Західній Європі (4808,73 м). Під гірським масивом прокладений автомобільний тунель довжиною в 11 кілометрів — він з’єднує Францію та Італію.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчансьогодні, 20:00
-
Портников сповістив, яку неочікувану роль могла зіграти РПЦ у створенні Єдиної помісної церквисьогодні, 19:12
-
На Закарпатті згорів дитячий садок у ромському поселенні, місцеві стверджують, що це підпалсьогодні, 17:48
Коментарі
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік25 лютого , 11:01
У Києві хлібовоз провалився під асфальт: фото10 лютого , 12:14