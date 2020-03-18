Во Франции ввели специальный формуляр для выхода из дома: фото

Во Франции начали действовать ограничения на передвижение во время вспышки коронавируса. Для того, чтобы выйти из дома, французам нужно заполнить специальный формуляр.

Во французском МВД считают, что каждый, кто покидает дом во время вспышки Covid-19, должен аргументировать свое передвижение. Для этого на сайте Министерства внутренних дел следует загрузить форму, в которой надо указать имя, фамилию, дату рождения, адрес проживания и причину для выхода на улицу.

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Формуляр для выхода из дома / Фото МВД Франции

Таких причин может быть пять:

Поход на работу, в случае невозможности работать дистанционно. Это нужно подтвердить документом с места трудоустройства.

Приобретение товаров первой необходимости.

Визит к врачу.

Выгул собак.

Короткие перемещения для собственной физической активности.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о действии ограничений на передвижение в течение не менее 15 дней. В МВД мобилизовали около 100 тысяч полицейских для наблюдений за порядком. Тому, кто выйдет на улицу, без причины – придется заплатить 38 евро, когда попадется во второй раз – 135.

Коронавирус в мире:

По состоянию на 18 марта в мире Covid-19 заболели более 204 тысячи человек. Умерли – более 8 тысяч. Среди наиболее зараженных – Китай, Италия, Иран, Испания, Германия. Франция – на седьмом месте с почти 8 тысячами случаями коронавируса, 148 из них – летальные.

В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом и 2 смерти.



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