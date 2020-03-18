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      У Франції ввели спеціальний формуляр для виходу з дому: фото

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      У Франції для виходу з дому потрібен спеціальний формуляр / France 24

      У Франції почали діяти обмеження щодо пересування під час спалаху коронавірусу. Для того, щоб вийти з дому, французам потрібно заповнити спеціальний формуляр.

      У французькому МВС вважають, що кожен, хто покидає домівку під час спалаху Covid-19, повинен аргументувати своє пересування. Для цього на сайті Міністерства внутрішніх справ слід завантажити формуляр, у якому треба вказати ім’я, прізвище, дату народження, адресу проживання та причину для виходу на вулицю.

      До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини


      Формуляр для виходу з дому / Фото МВС Франції

      Таких причин може бути п’ять:

      • Похід на роботу, у випадку неможливості працювати дистанційно. Це потрібно підтвердити документом з місця працевлаштування.
      • Придбання товарів першої необхідності.
      • Візит до лікаря.
      • Вигул собак.
      • Короткі переміщення для власної фізичної активності.

      Раніше Президент Франції Еммануель Макрон попередив про дію обмежень на пересування протягом щонайменше 15 днів. У МВС мобілізували близько 100 тисяч поліцейських для спостереженя за порядком. Тому, хто вийде на вулицю, без причини – доведеться заплатити 38 євро, коли попадеться вдруге – 135.

      Коронавірус у світі:

      Станом на 18 березня у світі на Covid-19 занедужали понад 204 тисячі осіб. Померли – більше 8 тисяч. Серед найбільш заражених –  Китай, Італія, Іран, Іспанія, Німеччина. Франція – на сьомому місці з майже 8 тисячами випадками коронавірусу, 148 з них – летальні.

      В Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус та 2 смерті.

      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
       

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Еммануель Макрон Новини Франції
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