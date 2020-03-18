У Франції ввели спеціальний формуляр для виходу з дому: фото

У Франції почали діяти обмеження щодо пересування під час спалаху коронавірусу. Для того, щоб вийти з дому, французам потрібно заповнити спеціальний формуляр.

У французькому МВС вважають, що кожен, хто покидає домівку під час спалаху Covid-19, повинен аргументувати своє пересування. Для цього на сайті Міністерства внутрішніх справ слід завантажити формуляр, у якому треба вказати ім’я, прізвище, дату народження, адресу проживання та причину для виходу на вулицю.

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Формуляр для виходу з дому / Фото МВС Франції

Таких причин може бути п’ять:

Похід на роботу, у випадку неможливості працювати дистанційно. Це потрібно підтвердити документом з місця працевлаштування.

Придбання товарів першої необхідності.

Візит до лікаря.

Вигул собак.

Короткі переміщення для власної фізичної активності.

Раніше Президент Франції Еммануель Макрон попередив про дію обмежень на пересування протягом щонайменше 15 днів. У МВС мобілізували близько 100 тисяч поліцейських для спостереженя за порядком. Тому, хто вийде на вулицю, без причини – доведеться заплатити 38 євро, коли попадеться вдруге – 135.

Коронавірус у світі:

Станом на 18 березня у світі на Covid-19 занедужали понад 204 тисячі осіб. Померли – більше 8 тисяч. Серед найбільш заражених – Китай, Італія, Іран, Іспанія, Німеччина. Франція – на сьомому місці з майже 8 тисячами випадками коронавірусу, 148 з них – летальні.

В Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус та 2 смерті.



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