Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта против правоохранителей

Местные спецслужбы Франции предотвратили террористический акт против сотрудников сил безопасности страны.

Вероятно, что теракт они планировали совершить в ближайшем будущем, отметили в местном издании LCI.

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По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, подозреваемых задержали при попытке приобрести оружие – в рамках расследования, открытого в начале февраля относительно вероятного главаря террористической ячейки.

Отметим, что среди задержанных есть несовершеннолетний. 17-летнего подростка уже судили ранее при попытке отправиться в Сирию: в феврале 2017 года он пытался приобщиться к "Исламскому государству". Тогда суд приговорил его к трем годам за решеткой, из которых два – условно.

Пока все задержанные находятся в изоляторе Главного управления внутренней безопасности Франции в городе Леваллуа-Перре.