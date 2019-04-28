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      Почти 23 тысячи "желтых жилетов" вышли на акции протеста во Франции

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      Во Франции прошла 24-я суббота протестов "желтых жилетов"
      Во Франции прошла 24-я суббота протестов "желтых жилетов" / The Local

      Очередная, уже 24-я волна протестов "желтых жилетов" собрала во Франции 23,6 тысячи человек. Наиболее массовые акции протестов прошли в Париже и Страсбурге.

      В министерстве внутренних дел Франции добавили, что около 2,6 тысячи протестующих вышли на улицы в столице. В минувшую субботу, согласно данным МВД, в акциях "желтых жилетов" во Франции приняли участие 27,9 тысячи человек, сообщило издание The Local.

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      Отмечается, что в Страсбурге были задержаны 26 человек. Два человека – представитель "желтых жилетов" и полицейский – получили травмы во время беспорядков.

      Новая серия манифестаций стала ответом протестного движения на пресс-конференцию, которую провел в четверг президент Франции Эммануэль Макрон. Она была посвящена социально-экономической ситуации в стране и реформам, которые намерено провести правительство в связи с непрерывными демонстрациями.

      Заявления Макрона, призванные разрядить ситуацию в стране, согласно данным опросов общественного мнения, не вызвали поддержки в обществе. "Желтые жилеты" заявили, что будут продолжать свои акции, пока не увидят от президента конкретных действий.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных.

      Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 миллиардов евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

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      Теги: Новости политики Эммануэль Макрон Протесты "желтых жилетов" Полиция Новости Франции
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