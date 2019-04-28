Майже 23 тисячі "жовтих жилетів" вийшли на акції протесту у Франції

Чергова, вже 24-а хвиля протестів "жовтих жилетів" зібрала у Франції 23,6 тисячі осіб. Найбільш масові акції протестів пройшли у Парижі та Страсбурзі.

У міністерстві внутрішніх справ Франції додали, що біля 2,6 тисячі протестувальників вийшли на вулиці у столиці. Минулої суботи, згідно з даними МВС, в акціях "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 27,9 тисячі осіб, повідомило видання The Local.

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Зазначається, що у Страсбурзі було затримано 26 осіб. Двоє людей – представник "жовтих жилетів" і поліцейський – отримали травми під час заворушень.

Нова серія маніфестацій стала відповіддю протестного руху на прес-конференцію, яку провів у четвер президент Франції Еммануель Макрон. Вона була присвячена соціально-економічній ситуації в країні і реформам, які має намір провести уряд у зв'язку з безперервними демонстраціями.

Заяви Макрона, покликані розрядити ситуацію в країні, згідно з даними опитувань громадської думки, які не викликали підтримки в суспільстві. "Жовті жилети" заявили, що будуть продовжувати свої акції, поки не побачать від президента конкретних дій.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.



Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".