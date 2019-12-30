Во Львове на Новый год не будет салютов: почему важно соблюдать запрет

Уже несколько лет в Украине действует запрет на использование фейерверков в новогоднюю ночь. А еще пиротехнические средства нельзя ни продавать, ни покупать, ведь за это светит штраф до более 1,5 тысячи гривен. Почему начало года надо отпраздновать без громких взрывов – читайте дальше.

Ветеран Владимир Гера признался: его собратья не раз рассказывали, что чувствуют, когда взрывается фейерверк.

Важно! Запрет фейерверков: почему, где и как долго

Военный отметил, что люди, которые имеют посттравматический синдром, они боятся не только звука пиротехники или упоминания о снаряде, но и звука телефона, упавшего на землю

Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, разновидность невроза, которое возникает в результате переживания одной или нескольких психотравмирующих событий.

С декабря 2015 года во Львове действует постановление, запрещающее продавать и использовать пиротехнические изделия. Его приняли, в частности, потому, что на лечении в городском госпитале с начала войны находятся участники боевых действий. За выполнением постановления следят полиция и муниципалы.

Патрульная полиция реагирует на пиротехнические средства, когда мы обнаруживаем их самостоятельно, или же когда человек дает вызов на оператора по номеру "102". Прибываем на место, устанавливаем все обстоятельства. Вызываем на место участкового, который составляет протокол,

– пояснил полицейский Любомир Цисельский.

Несмотря на запрет, торговцев, продающих пиротехнику, не мало. Поэтому, в мэрии напоминают: уже почти пять лет использование пиротехники во Львове – табу. В прошлом году во время новогоднего периода копы составили десять протоколов на таких нарушителей. Но за всеми уследить не могут. Если же нарушителя все таки поймают, ему светит штраф – от 500 до 1700 гривен.

Почему действует запрет использования салюта?Решение о запрете запуска фейерверков и использование другой пиротехники впервые было принято 25 декабря 2014 года. Такое решение приняли считая, что запуск салютов и проведение других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники противоречит нормам морали и вызывает общественное напряжение.