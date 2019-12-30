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      У Львові на Новий рік не буде салютів: чому важливо дотримуватися заборони

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      Уже кілька років в Україні діє заборона на використання феєрверків у новорічну ніч. А ще піротехнічні засоби не можна ані продавати, ані купувати, адже за це світить штраф до понад 1,5 тисячі гривень. Чому початок року треба відсвяткувати без гучних вибухів – читайте далі.

      Ветеран Володимир Гера зізнався: його побратими не раз розповідали, що відчувають, коли вибухає феєрверк.

      Важливо! Заборона феєрверків: чому, де і як довго

      Військовий зазначив, що люди, які мають посттравматичний синдром, вони бояться не тільки звуку піротехніки або згадки про снаряд, а й звуку телефона, що впав на землю

      Посттравматичний стресовий розлад – це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає у результаті переживання однієї чи кількох психотравматичних подій.

      З грудня 2015 року у Львові діє постанова, яка забороняє продавати та використовувати піротехнічні вироби. Її ухвалили, зокрема, тому, що на лікуванні в міському госпіталі з початку війни перебувають учасники бойових дій. За виконанням постанови пильнують поліція та муніципали.

      Патрульна поліція реагує на піротехнічні засоби, коли ми виявляємо їх самостійно, або ж коли людина дає виклик на оператора за номером "102". Прибуваємо на місце, встановлюємо всі обставини. Викликаємо на місце дільничого, який складає протокол,
      – пояснив поліцейський Любомир Цісельський.

      Попри заборону, торговців, що продають піротехніку, не мало. Тож, у мерії нагадують: уже майже п'ять років використання піротехніки у Львові – табу. Торік під час новорічного періоду копи склали десять протоколів на таких порушників. Але за всіма впильнувати не можуть. Якщо ж порушника таки зловлять, йому світить штраф – від 500 до 1700 гривень. 

      Чому діє заборона використання салюту?Рішення щодо заборони запуску феєрверків та використання іншої піротехніки вперше було прийняте 25 рудня 2014 року. Таке рішення ухвалили вважаючи, що запуск салютів та проведення інших розважальних заходів з використанням піротехніки суперечить нормам моралі й викликає суспільне напруження.

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      Автор: Софія Трощук, Юлія Девда
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Поліція Вибух Стрес
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