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      Во Львове ребенка с переломом принимал пьяный врач: детали

      16 Читати новину українською

      Отец привез 4-летнюю дочь с переломом ноги в медицинское учреждение, а на пороге их встретил пьяный врач. Сначала пытался осмотреть девочку, но когда на место приехала полиция, мужчина просто убежал.

      Дочь Андрея Обаля сломала бедро, когда каталась на качелях. Отец сразу отвез ребенка в больницу. Однако дежурный врач помочь не смог: он был пьян.

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      Поскольку медик убежал до приезда полицейских, правоохранители только оформили заявление отца девочки и опросили свидетелей, которые все подтверждают.


      Отец ребенка Андрей Обаль

      Девочку скорая увезла в другую больницу, по дороге наложили шину и уже в медучреждении прооперировали. В больнице же, где произошел инцидент, от комментариев отказались. Но отцу пообещали наказать пьяного врача. Правда, после того, как он выйдет на связь.

      Главный врач заверила, что не будет защищать этого врача и будет способствовать его увольнению,
      – отметил Андрей Обаль.

      Чтобы довести дело до конца он написал заявление в полицию и жалобу в областной департамент здравоохранения. Теперь в больнице проведут служебное расследование.

      Похожие случаи в Украине

      Это – уже не первый подобный случай в областной детской клинике "Охматдет" во Львове. В апреле 2018 года правоохранители задержали там пьяного врача-педиатра, которая находилась на рабочем месте в состоянии видимого алкогольного опьянения.

      Отметим, такое же расследование продолжается и в Черновцах. Там недавно пьяный врач скорой приехал на вызов к девочке, больной эпилепсией. Полиция забрала его на экспертизу: анализ показал, что содержание алкоголя в крови было превышено.

      А в 2018 году в Хмельницком уволили детского рентгенолога. Мужчину, который часто приходил на работу нетрезвым, привлекли еще и к административной ответственности. Однако штраф, к сожалению, невелик – от трех до пяти необлагаемых минимумов. А это всего лишь 85 гривен.

      blog_ava
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      25 марта
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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