У Львові дитину з переломом приймав п'яний лікар: деталі

Батько привіз 4-річну доньку з переломом ноги до медичного закладу, а на порозі їх зустрів п'яний лікар. Спершу намагався оглянути дівчинку, та коли на місце приїхала поліція, чоловік просто втік.

Донька Андрія Обаля зламала стегно, коли каталась на гойдалці. Батько одразу відвіз дитину у лікарню. Однак, черговий лікар допомогти не зміг: він був п'яний.

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Оскільки медик втік до приїзду поліцейських, правоохоронці лише оформили заяву батька дівчинки й опитали свідків, які усе підтверджують.



Батько дитини Андрій Обаль

Дівчинку швидка відвезла у іншу лікарню, дорогою наклали шину й вже в медзакладі прооперували. У лікарні ж, де трапився інцидент, від коментарів відмовились. Та батькові пообіцяли покарати п'яного лікаря. Щоправда, після того, як він вийде на зв'язок.

Головний лікар запевнила, що не буде захищати цього лікаря й сприятиме його звільненню,

– зазначив Андрій Обаль.

Аби довести справу до кінця він написав заяву у поліцію та скаргу в обласний департамент охорони здоров'я. Тепер у лікарні проведуть службове розслідування.

Схожі випадки в Україні

Це – вже не перший такий випадок у обласній дитячій клініці "Охматдит" у Львові. У квітні 2018 року правоохоронці затримали там п'яну лікарку-педіатра, яка перебувала на робочому місці у стані видимого алкогольного сп'яніння.

Зазначимо, таке ж розслідування триває й у Чернівцях. Там нещодавно п'яний лікар швидкої приїхав на виклик до дівчинки, хворої на епілепсію. Поліція забрала його на експертизу: аналіз показав, що вміст алкоголю в крові був перевищений.



А у 2018 році в Хмельницькому звільнили дитячого рентгенолога. Чоловіка, який часто приходив на роботу нетверезим, притягли ще й до адміністративної відповідальності. Проте штраф, на жаль, невеликий – від трьох до п'яти неоподаткованих мінімумів. А це всього лише 85 гривень.