Во Львове состоится всеукраинская премьера фильма "Черкассы"

Вскоре стартует всеукраинский допремьерный тур фильма "Черкассы". Первым городом тура выбран Львов.

Так, 21 февраля 2020 года львовяне первыми смогут увидеть один из самых ожидаемых украинских фильмов 2020 года в "Кинопалац Львов" по адресу ул. Театральная, 22.

ПРОГРАММА:

18:00 – начало аккредитации СМИ;

18: 50 – краткая презентация фильма;

19:00 – показ фильма;

21:00 – Q&A со съемочной группой (исполнители главных ролей Евгений Ламах и Дмитрий Сова, капитан тральщика "Черкассы" Юрий Федаш, продюсеры Марта Лотиш и Ирина Клименко).

"Мы – львовская кинокомпания, и для нас было принципиально важно, чтобы именно Львов открыл наш допремьерный тур. Надеемся, что "Черкассы" не оставят горожан равнодушными", –делится продюсер Марта Лотиш.

Представители СМИ могут аккредитоваться на событие по ссылке.

Напомним, что недавно был представлен официальный трейлер фильма, который можно посмотреть по ссылке.

"Черкассы" – украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко, основан на реальных событиях весны 2014 года. Одноименный минный тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели оказывал сопротивление врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш консультировал съемочную команду во время работы над лентой. В актерский состав вошли моряки, которые под руководством Федаша держали оборону на корабле в 2014 году.

Фильм производства MKK Film service (Украина) и Inter Media (Польша) создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ВМС ВС Украины, краудфандинговой платформы "Большая Идея", Международного фонда "Возрождение", Львовского городского совета, Львовской областной администрации, Черкасской областной администрации.

Дистрибуцию ленты на территории Украины осуществляют компании MMD UA и FILM.UA Distribution. FILM.UA Distribution также отвечает за международную дистрибуцию фильма. Премьера фестивальной версии фильма "Черкассы" состоялась 16 июля 2019 года на Одесском международном кинофестивале. Фестивальная история военной драмы продолжилась участием в основном конкурсе 35-го Варшавского международного кинофестиваля, одного из 15 международных кинофестивалей класса А, который проходил в октябре 2019 года.

Всеукраинский кинотеатральный прокат начнется 27 февраля 2020 года, к 6-й годовщине аннексии Крыма.

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Справка

Синопсис: Февраль 2014 года. Начинается оккупация Крымского полуострова. Минный тральщик "Черкассы" вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в озере Донузлав – путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Это ловушка. Наши корабли начинают сдаваться россиянам. Кажется, другого выхода просто нет.

Фильм основан на реальных событиях. История последнего украинского корабля в Крыму, который оказывал сопротивление и продолжал отважную борьбу.

Режиссер-постановщик: Тимур Ященко

Оператор: Юрий Дунай

Продюсеры: Марта Лотиш, Ирина Клименко

Авторы сценария: Тимур Ященко, Роберт Квільман

Жанр: военная экшен-драма

Художник-постановщик: Алексей Величко

Звукорежиссер: Владимир Третяков, Фарид Мбайдин

Композиторы: Антон Байбаков

Вокал: Катя Chilly Group 432 Гц

Режиссер монтажа: Александр Черный

Художник по гриму: Мария Пилунская

Художник по костюмам: Дарья Кочнева

Второй режиссер: Дарья Лукашенко

В ролях: Роман Семисал, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Евгений Авдеенко, Вадим Лялько, Виталина Библив.

Производитель: ООО "МКК фильм сервис" (Украина), Inter Media LLC (Польша), при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино

Хронометраж: 94 мин.