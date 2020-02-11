У Львові відбудеться всеукраїнська прем’єра фільму "Черкаси"

Невдовзі стартує всеукраїнський допрем’єрний тур фільму "Черкаси". Першим містом туру обрано Львів.

Так, 21 лютого 2020 року львів’яни першими зможуть побачити один із найбільш очікуваних українських фільмів 2020 року у "Кінопалаці Львів" за адресою вул. Театральна, 22.

ПРОГРАМА:

18:00 – початок акредитації ЗМІ;

18:50 – коротка презентація фільму;

19:00 – показ фільму;

21:00 – Q&A зі знімальною групою (виконавці головних ролей Євген Ламах і Дмитро Сова, капітан тральщика "Черкаси" Юрій Федаш, продюсери Марта Лотиш та Ірина Клименко).

"Ми – львівська кінокомпанія, і для нас було принципово важливо, щоб саме Львів відкрив наш допрем’єрний тур. Сподіваємося, що "Черкаси" не залишать львів’ян байдужими", –ділиться продюсерка Марта Лотиш.

Представники ЗМІ можуть акредитуватися на подію за лінком.

Нагадаємо, що нещодавно було презентовано офіційний трейлер фільму, який можна переглянути за посиланням.

"Черкаси" – український повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка, заснований на реальних подіях весни 2014 року. Однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Командир тральщика "Черкаси" Юрій Федаш консультував знімальну команду під час роботи над стрічкою. До акторського складу увійшли моряки, які під керівництвом Федаша тримали оборону на кораблі у 2014 році.

Фільм виробництва MKK Film service (Україна) та Inter Media (Польща) створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ВМС ЗС України, краудфандингової платформи "Велика Ідея", Міжнародного фонду "Відродження", Львівської міської ради, Львівської обласної адміністрації, Черкаської обласної адміністрації.

Дистрибуцію стрічки на території України здійснюють компанії MMD UA та FILM.UA Distribution. FILM.UA Distribution також відповідає за міжнародну дистрибуцію фільму. Прем’єра фестивальної версії фільму "Черкаси" відбулася 16 липня 2019 року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Фестивальна історія воєнної драми продовжилась участю в основному конкурсі 35-то Варшавського міжнародного кінофестивалю, одного з 15 міжнародних кінофестивалів класу А, що проходив у жовтні 2019 року.

Всеукраїнський кінотеатральний прокат розпочнеться 27 лютого 2020 року, до 6-ї річниці анексії Крим .

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Довідка

Синопсис: Лютий 2014 року. Починається окупація Кримського півострову. Мінний тральщик "Черкаси" разом з іншими українськими кораблями заблокований в озері Донузлав – шлях до моря перекритий затопленими судами російського флоту. Це пастка. Наші кораблі починають здаватися росіянам. Здається, іншого виходу просто нема.

Фільм засновано на реальних подіях. Історія останнього українського корабля у Криму, який чинив опір і продовжував відважну боротьбу.

Режисер-постановник: Тимур Ященко

Оператор: Юрій Дунай

Продюсери: Марта Лотиш, Ірина Клименко

Автори сценарію: Тимур Ященко, Роберт Квільман

Жанр: воєнна екшен-драма

Художник-постановник: Олексій Величко

Звукорежисер: Володимир Третяков, Фарід Мбайдін

Композитори: Антон Байбаков

Вокал: Катя Chilly Group 432 Гц

Режисер монтажу: Олександр Чорний

Художник по гриму: Марія Пилунська

Художник по костюмах: Дарія Кочнєва

Другий режисер: Дарина Лукашенко

У ролях: Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Вадим Лялько, Віталіна Біблів

Виробник: ТОВ "МКК фільм сервіс" (Україна), Inter Media LLC (Польща), за підтримки Державного агентства України з питань кіно

Хронометраж: 94 хв.