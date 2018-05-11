Во Львове умерла правнучка Ивана Франко
Во Львове на 68 году жизни скончалась правнучка классика украинской литературы Ивана Франко Надежда Франко. Женщина умерла 10 мая от продолжительной и тяжелой болезни.
Об этом сообщили во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко.
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С грустью сообщаем, что после продолжительной тяжелой болезни 10 мая умерла Надежда Франко, правнучка Ивана Франко, внучка его младшего сына Петра,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что похоронят правнучку писателя 12 мая на Лычаковском кладбище.
Источник: 24 канал
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