Во Львове умерла правнучка Ивана Франко

Во Львове на 68 году жизни скончалась правнучка классика украинской литературы Ивана Франко Надежда Франко. Женщина умерла 10 мая от продолжительной и тяжелой болезни.

Об этом сообщили во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко.

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С грустью сообщаем, что после продолжительной тяжелой болезни 10 мая умерла Надежда Франко, правнучка Ивана Франко, внучка его младшего сына Петра,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что похоронят правнучку писателя 12 мая на Лычаковском кладбище.