У Львові померла правнучка Івана Франка
У Львові на 68 році життя померла правнучка класика української літератури Івана Франка Надія Франко. Жінка померла 10 травня від тривалої та важкої хвороби.
Про це повідомили у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка.
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Із сумом повідомляємо, що після тривалої важкої хвороби 10 травня померла Надія Франко, правнучка Івана Франка, онука його наймолодшого сина Петра,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поховають правнуку письменника 12 травня на Личаківському кладовищі.
Джерело: 24 канал
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