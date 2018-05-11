У Львові померла правнучка Івана Франка

У Львові на 68 році життя померла правнучка класика української літератури Івана Франка Надія Франко. Жінка померла 10 травня від тривалої та важкої хвороби.

Про це повідомили у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка. Читайте також: В Україні з'явилося радіо з казками українською мовою Із сумом повідомляємо, що після тривалої важкої хвороби 10 травня померла Надія Франко, правнучка Івана Франка, онука його наймолодшого сина Петра,

– йдеться у повідомленні. Зазначається, що поховають правнуку письменника 12 травня на Личаківському кладовищі.