Во Львовской области автомобиль слетел в озеро, погибли 4 человека – фото
В селе Коты, что на Львовщине, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и слетел в озеро. В результате трагедии погибли 4 человека в возрасте от 15 до 20 лет.
О прискорбном случае в фейсбуке сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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Обнаружили в водоеме автомобиль AUDI 80. А в нем – тела четырех человек. Погибшие ребята – жители села Коты и села Песоцкий 1995, 1996, 1999 и 2000 года рождения,
– написал Зинкевич.
Информацию подтвердили и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что автомобиль слетел в озеро из-за того, что его водитель не справился с управлением.
На Львовщине в воду слетел автомобиль, 4 погибших / Фейсбук Оперативного
На месте работает полиция и следователи. Они устанавливают детали инцидента.
В авто находились люди в возрасте от 15 до 20 лет / Фото www.dsns.gov.ua