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      Во время движения загорелся пассажирский дизель-поезд на Сумщине

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      В Сумской области во время движения загорелся дизель-поезд: никто не пострадал / Пресс-центр ГСЧС

      Ну Сумщине неподалеку Тростянца в кабине дизель-поезда возник пожар. Поезд ехал из областного центра Сум в Мерчик. К счастью, в результате никто не пострадал.

      По словам свидетелей, персонал поезда провел эвакуацию людей. Кроме того, железнодорожники начали тушить пожар самостоятельно с помощью огнетушителей, которые были в поезде, передает пресс-центр управления ГСЧС в Сумской области.

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      В итоге горящий вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию "Смородино".

      Также через несколько минут после возгорания на место происшествия прибыли спасатели. Им понадобился почти час, чтобы пожар ликвидировать. Помогал в тушении, в частности, пожарный поезд станции "Смородино".

      К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и никто не погиб. Только повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 квадратных метров. Кроме того, задержки в движении не было.

      пожар, Сумская область, Тростянец, Боромля, дизель, поезд
      В результате пожара повредило кабину дизель-поезда на площади до 5 квадратных метра

      Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки тепловоза.

      Инцидент произошел около 15:45 12 января на железнодорожной станции "Боромля". Она располагается в селе Новгородское, что в Тростянецком районе.

      Похожий пожар недавно случилась на Николаевщине. Здесь горел тепловоз пассажирского поезда сообщением "Харьков – Херсон".

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      12 января
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Транспорт Железная дорога Укрзализниця ГСЧС Сумы Новости Украины
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