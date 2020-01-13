Во время движения загорелся пассажирский дизель-поезд на Сумщине
Ну Сумщине неподалеку Тростянца в кабине дизель-поезда возник пожар. Поезд ехал из областного центра Сум в Мерчик. К счастью, в результате никто не пострадал.
По словам свидетелей, персонал поезда провел эвакуацию людей. Кроме того, железнодорожники начали тушить пожар самостоятельно с помощью огнетушителей, которые были в поезде, передает пресс-центр управления ГСЧС в Сумской области.
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В итоге горящий вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию "Смородино".
Также через несколько минут после возгорания на место происшествия прибыли спасатели. Им понадобился почти час, чтобы пожар ликвидировать. Помогал в тушении, в частности, пожарный поезд станции "Смородино".
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и никто не погиб. Только повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 квадратных метров. Кроме того, задержки в движении не было.
В результате пожара повредило кабину дизель-поезда на площади до 5 квадратных метра
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки тепловоза.
Инцидент произошел около 15:45 12 января на железнодорожной станции "Боромля". Она располагается в селе Новгородское, что в Тростянецком районе.
Похожий пожар недавно случилась на Николаевщине. Здесь горел тепловоз пассажирского поезда сообщением "Харьков – Херсон".
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