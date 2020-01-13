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      Під час руху загорівся пасажирський дизель-поїзд на Сумщині

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      У Сумській області під час руху загорівся дизель-поїзд: ніхто не постраждав / Пресцентр ДСНС

      Ну Сумщині неподалік Тростянця в кабіні дизель-потяга виникла пожежа. Поїзд їхав з обласного центру Сум до Мерчика. На щастя, у результаті ніхто не постраждав.

      За словами свідків, персонал потяга провів евакуацію людей. Крім того, залізничники почали гасити пожежу самостійно з допомогою вогнегасників, які були у потязі, передає пресцентр управління ДСНС у Сумський області.

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      У підсумку, вагон, що горів, від’єднали, а сам потяг з чотирма пасажирським вагонами відбуксирували до станції "Смородине".

      Також за кілька хвилин після займання на місце події прибули рятувальники. Їм знадобилася майже година, аби пожежу ліквідувати. Допомагав у гасінні, зокрема, пожежний потяг станції "Смородине".

      На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав і ніхто не загинув. Лише пошкоджень зазнала кабіна дизель-потяга на площі до 5 квадратних метрів. Крім того, затримки в русі не було.

      пожежа, Сумщина, Тростянець, Боромля, дизель, потяг
      Унаслідок пожежі пошкодило кабіну дизель-потяга на площі до 5 квадратних метри

      Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки тепловозу.

      Інцидент трапився близько 15:45 12 січня на залізничній станції "Боромля". Вона розташовується у селі Новгородське, що у Тростянецькому районі.

      Схожа пожежа нещодавно трапилася на Миколаївщині. Тут горів тепловоз пасажирського потягу сполученням "Харків – Херсон".

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      12 січня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Суми ДСНС Укрзалізниця Залізниця Транспорт
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