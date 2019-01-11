10:51
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Во время экскурсии на роскошном лайнере три сотни пассажиров подхватили кишечную инфекцию

      32 Читати новину українською
      Лайнер Royal Caribbean
      Лайнер Royal Caribbean / Фото из открытых источников

      Во время туристической морской поездки в Карибском море на круизном лайнере Royal Caribbean произошел инцидент – 277 пассажиров и членов экипажа заразились кишечной инфекцией.

      Об этом сообщает CNN.

      Читайте также: Авария судна с украинцами у Турции: когда моряков доставят в Украину

      Из-за инцидента лайнер прибудет в порт Канаверал (штат Флорида) на день раньше, чем планировалось.

      По нашему мнению, более правильным решением будет вернуть всех домой раньше, чтобы гости не беспокоились о своем здоровье, – прокомментировал представитель компании Оуэн Торрез.

      Он заверил, что всем пострадавшим выплатят денежную компенсацию. Сейчас их лечит медперсонал судна.

      Сейчас компания ждет результатов лабораторных исследований, чтобы определить, заразились ли пассажиры норовирусами.

      Отметим, что лайнер вмещает 8000 человек.

      Теги: Отравление Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      сегодня , 08:56 Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      Ірина Поліщук 341
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сегодня , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1416
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      192
      ЧМ-1970 по футболу: настоящая война, "преступление", "кража" и "матч" века
      сегодня , 07:33 ЧМ-1970 по футболу: настоящая война, "преступление", "кража" и "матч" века
      177
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 января , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 2033
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В РФ на замену "Сникерса" придет батончик "Армия России"
       24 августа 2018 , 23:05
      Организатор "группы смерти" в России получил тюремный срок
       19 июля 2017 , 05:05
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук