Во время экскурсии на роскошном лайнере три сотни пассажиров подхватили кишечную инфекцию

Во время туристической морской поездки в Карибском море на круизном лайнере Royal Caribbean произошел инцидент – 277 пассажиров и членов экипажа заразились кишечной инфекцией.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также: Авария судна с украинцами у Турции: когда моряков доставят в Украину

Из-за инцидента лайнер прибудет в порт Канаверал (штат Флорида) на день раньше, чем планировалось.

По нашему мнению, более правильным решением будет вернуть всех домой раньше, чтобы гости не беспокоились о своем здоровье, – прокомментировал представитель компании Оуэн Торрез.

Он заверил, что всем пострадавшим выплатят денежную компенсацию. Сейчас их лечит медперсонал судна.

Сейчас компания ждет результатов лабораторных исследований, чтобы определить, заразились ли пассажиры норовирусами.

Отметим, что лайнер вмещает 8000 человек.