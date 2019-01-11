Під час екскурсії на розкішному лайнері три сотні пасажирів підхопили кишкову інфекцію

Під час туристичної морської поїздки у Карибському морі на круїзному лайнері Royal Caribbean стався інцидент – 277 пасажирів і членів екіпажу заразилися кишковою інфекцією.

Про це повідомляє CNN.

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Через інцидент лайнер прибуде у порт Канаверал (штат Флорида) на день раніше, ніж планувалось.

На нашу думку, більш правильним рішенням буде повернути всіх додому раніше, аби гості не турбувалися про своє здоров'я,

– прокоментував представник компанії Оуен Торрез.

Він запевнив, що всім постраждалим виплатять грошову компенсацію. Наразі їх лікує медперсонал судна.

Наразі компанія чекає результатів лабораторних досліджень, аби визначити, чи заразилися пасажири норовірусами.

Зазначимо, що лайнер вміщує 8 тисяч людей.