Во время "Оскара" ведущий пошутил о Путине
Во время церемонии "Оскар" ведущий Джимми Киммел пошутил о президенте России Владимире Путине.
Об этом пишет издание УНИАН.
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Это произошло во время вручения статуэтки фильма "Икар", рассказывающей о государственной системе поддержки допинга в России.
"По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался", – сказал комик.
Источник: 24 Канал
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