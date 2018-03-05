Во время "Оскара" ведущий пошутил о Путине

Во время церемонии "Оскар" ведущий Джимми Киммел пошутил о президенте России Владимире Путине.

Об этом пишет издание УНИАН.

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Это произошло во время вручения статуэтки фильма "Икар", рассказывающей о государственной системе поддержки допинга в России.

"По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался", – сказал комик.