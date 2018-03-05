Під час "Оскару" ведучий пожартував про Путіна
Під час церемонії "Оскар" ведучий Джиммі Кіммел пожартував про президента Росії Володимира Путіна.
Про це пише видання УНІАН.
Читайте також: Оскар 2018: усі переможці головної премії в галузі кіно
Це сталося під час вручення статуетки фільму "Ікар", що розповідає про державну систему підтримки допінгу в Росії.
"Принаймні, можна сказати з впевненістю, що у ці вибори Путін не втручався", – сказав комік.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі