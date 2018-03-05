Під час "Оскару" ведучий пожартував про Путіна

Під час церемонії "Оскар" ведучий Джиммі Кіммел пожартував про президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише видання УНІАН.

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Це сталося під час вручення статуетки фільму "Ікар", що розповідає про державну систему підтримки допінгу в Росії.

"Принаймні, можна сказати з впевненістю, що у ці вибори Путін не втручався", – сказав комік.