Во Всемирном банке отметили стремительный рост ВВП Украины
Всемирный банк отметил, что у Украины один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
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Он отметил, что в ночь на 30 июня Всемирный банк обновил данные по всем странам мира.
Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира,
– заметил экономист.
Источник: 24 Канал
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