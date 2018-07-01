Во Всемирном банке отметили стремительный рост ВВП Украины

Всемирный банк отметил, что у Украины один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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Он отметил, что в ночь на 30 июня Всемирный банк обновил данные по всем странам мира.

Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира,

– заметил экономист.