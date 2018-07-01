У Світовому банку зауважили стрімкий ріст ВВП України

Світовий банк відзначив один, що в України один з найвищих темпів приросту ВВП в 2017 році серед усіх країн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

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Він зазначив, що в ніч на 30 червня Світовий банк оновив дані по всіх країнах світу.

Це один з найвищих темпів приросту ВВП в 2017 році серед усіх країн світу,

– зауважив економіст.