У Світовому банку зауважили стрімкий ріст ВВП України
Світовий банк відзначив один, що в України один з найвищих темпів приросту ВВП в 2017 році серед усіх країн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
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Він зазначив, що в ніч на 30 червня Світовий банк оновив дані по всіх країнах світу.
Це один з найвищих темпів приросту ВВП в 2017 році серед усіх країн світу,
– зауважив економіст.
Джерело: 24 Канал
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