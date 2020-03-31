Во Всемирном банке прогнозируют прекращение роста экономики Китая: что это означает

Пандемия коронавируса в мире может привести к тому, что экономический рост Китая прекратится. А это при наихудших условиях может стать причиной бедности 11 миллионов человек в Восточной Азии.

Об убытках, которые может понести Китай из-за коронавируса, рассказали во Всемирном банке, пишет AFP.

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Пандемия вызывает беспрецедентный глобальный шок, который может увеличить бедность в регионе,

– говорится в сообщении.

По прогнозам Всемирного банка, даже в лучшем случае в регионе будет резкое падение темпов роста, когда темпы роста Китая снизятся с 6,1%, которые были в 2019 году, до 2,3%.

Интересно! Еще 2 месяца назад экономисты Всемирного банка прогнозировали, что экономика Китая в 2020 году вырастет на 5,9%. А это было бы худшим показателем, начиная с 1990 года.

В Мировом банке добавляют, что пандемия коронавируса ощутимо влияет на экономику региона, однако глубину и продолжительность шока определить пока сложно. По негативными прогнозами, из-за падения экономики 11 миллионов человек в регионе могут оказаться у черты бедности.

В организации добавляют, что 17 стран региона являются ключевыми для глобальных цепочек и составляют 70% мировой торговли. Однако все они страдают от коронавируса.

К слову, в январе – феврале 2020 года объемы китайского экспорта упали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Коронавирус в Китае: коротко

По состоянию на 31 марта коронавирусом в стране заразились чуть больше, чем 81 тысяча человек . Умерли 3 тысячи 321 человек, выздоровели – более 76 тысяч. Однако пик эпидемии там уже прошел. В течение последних недель в Китае фиксируют незначительное количество заражений. А за 20 марта – ни одного заражения и смерти.

. Умерли 3 тысячи 321 человек, выздоровели – более 76 тысяч. Однако пик эпидемии там уже прошел. В течение последних недель в Китае фиксируют незначительное количество заражений. А за 20 марта – ни одного заражения и смерти. В Ухане, откуда начался коронавирус, восстановили работу метро, а впоследствии и авиасообщение.

Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру. Рестораны и кино еще не планируют открывать. На борьбу с заболеванием ушло почти три месяца.



Правда и мифы о коронавирус / Инфографика 24 канала