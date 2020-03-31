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      Во Всемирном банке прогнозируют прекращение роста экономики Китая: что это означает

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      Во Всемирном банке прогнозируют прекращение роста экономики Китая / ipress.ua

      Пандемия коронавируса в мире может привести к тому, что экономический рост Китая прекратится. А это при наихудших условиях может стать причиной бедности 11 миллионов человек в Восточной Азии.

      Об убытках, которые может понести Китай из-за коронавируса, рассказали во Всемирном банке, пишет AFP.

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      Пандемия вызывает беспрецедентный глобальный шок, который может увеличить бедность в регионе,
      – говорится в сообщении.

      По прогнозам Всемирного банка, даже в лучшем случае в регионе будет резкое падение темпов роста, когда темпы роста Китая снизятся с 6,1%, которые были в 2019 году, до 2,3%.

      Интересно! Еще 2 месяца назад экономисты Всемирного банка прогнозировали, что экономика Китая в 2020 году вырастет на 5,9%. А это было бы худшим показателем, начиная с 1990 года.

      В Мировом банке добавляют, что пандемия коронавируса ощутимо влияет на экономику региона, однако глубину и продолжительность шока определить пока сложно. По негативными прогнозами, из-за падения экономики 11 миллионов человек в регионе могут оказаться у черты бедности.

      В организации добавляют, что 17 стран региона являются ключевыми для глобальных цепочек и составляют 70% мировой торговли. Однако все они страдают от коронавируса.

      К слову, в январе – феврале 2020 года объемы китайского экспорта упали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

      Коронавирус в Китае: коротко

      • По состоянию на 31 марта коронавирусом в стране заразились чуть больше, чем 81 тысяча человек. Умерли 3 тысячи 321 человек, выздоровели – более 76 тысяч. Однако пик эпидемии там уже прошел. В течение последних недель в Китае фиксируют незначительное количество заражений. А за 20 марта – ни одного заражения и смерти.
      • В Ухане, откуда начался коронавирус, восстановили работу метро, а впоследствии и авиасообщение.
      • Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру. Рестораны и кино еще не планируют открывать. На борьбу с заболеванием ушло почти три месяца.

      Правда та міфи про коронавірус
      Правда и мифы о коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Китай Всемирный банк
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