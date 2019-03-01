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      Во втором туре выборов сойдутся Зеленский и Тимошенко, – опрос

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      Опрос
      Опрос / toretsk.city

      Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко остаются лидерами гонки, а Петр Порошенко остается вне второго тура.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", пишут "Украинские новости".

      Исследователи общественного мнения установили, что 18,3% граждан, которые намерены принять участие в голосовании, готовы поддержать Владимира Зеленского. Юлия Тимошенко может рассчитывать на 15,4%.

      В то же время нынешний президент в финал не попадает. Петр Порошенко является лишь третьим – 12,1%.

      На четвертой позиции – проигрывая действующему гаранту меньше процента – Юрий Бойко, которого поддерживают 11,2%.

      Опрос проводился с 20 по 26 февраля во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий. Было опрошено 2012 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Социологическое исследование Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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