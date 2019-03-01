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      У другому турі виборів зійдуться Зеленський та Тимошенко, – опитування

      262 Читать новость на русском
      Опитування
      Опитування / toretsk.city

      Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів, а Петро Порошенко залишається поза другим туром.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень "Софія", пишуть "Українські новини".

      Дослідники громадської думки встановили, що 18,3% громадян, які мають намір взяти участь у голосуванні, готові підтримати Володимира Зеленського. Юлія Тимошенко може розраховувати на 15,4%.

      Водночас нинішній президент до фіналу не потрапляє. Петро Порошенко є лише третім 12,1%.

      На четвертій позиції – програючи чинному гаранту менше відсотка Юрій Бойко, якого підтримують 11,2%.

      Опитування проводилося із 20 по 26 лютого в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій. Було опитано 2012 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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