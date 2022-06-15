Об этом для 24 канала сказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупантам удалось перекачивать небольшие объемы воды на 12-метровую станцию возле Джанкой.

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"Таким образом, тот объем воды, который сейчас идет по взорванным ими шлюзам, используют для нужд Перекопского промышленного хаба для города Армянск и для города Джанкой", - рассказал Молчанов.

Готовятся к наступлению украинцев

Активист отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения россияне взорвали построенный Украиной шлюз. Также с помощью строительной техники разобрали баррикады из мешков с песком, которые установили херсонцы.

Таким образом, вода ушла. Она охватывает примерно четверть площади, которую орошала Украина до 2014 года. То есть Керчь, Симферополь, Феодосия сейчас водой из Крымского северного канала не пользуется,

– объяснил Молчанов.

Он добавил, что кафиры продолжают делать инженерное обустройство канала. Они даже готовятся к продвижению украинских войск по левому берегу Днепра и думают, как защищать этот канал.

Вокруг русла строят разные инженерные укрепления, которым бы позавидовала даже линия фронта, которая сейчас проходит на правом берегу. То есть обустройство идет гораздо серьезнее и войска там стоят", – сообщил активист.

Боятся удара от Украины

По словам Молчанова, захватчики боятся либо украинских диверсионно-разведывательных групп, либо украинской дальнобойной артиллерии или авиации. Молчанов подчеркнул, что авиация эффективно действует во время контратак, хотя российская пропаганда несколько раз сообщала об уничтожении украинских воздушных сил.

"Россияне боятся, что Украина может уничтожить помпы в Таврийске. Это главная помповая станция Северокрымского канала. Если это произойдет, то вода в Крым не пойдет. Не думаю, что Украина это сделает, пока продолжается полив сельскохозяйственных угодий самой Херсонщины. Однако осенью или в конце лета это станет достаточно неплохой идеей", – добавил активист.

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