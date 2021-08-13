Кроме того, известно о по меньшей мере одном пропавшем без вести. Вследствие непогоды также пострадали более 50 человек.

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В пунктах временного пребывания пока приютили более 250 человек, среди них – десятки детей.

В эпицентре непогоды оказался город Керчь. Местные улицы настолько затопило, что пришлось менять маршруты общественного транспорта.

Что происходит в Керчи

  • Из-за масштабной непогоды, которая накрыла город, людей начали готовить к эвакуации. Жителей Керчи призвали подготовить документы и предметы первой необходимости. В частности, медикаменты, вещи и еду.
  • Сильнее всего от стихии пострадали: перекресток Самойленко и улицы Борзенко, а также улица Еременко.
  • Электрический транспорт в городе полностью остановили.
  • Людей призывают быть внимательными и осторожными и соблюдать максимальные меры безопасности.