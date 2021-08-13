Турецкий лидер также сообщил, что сейчас идет активная работа, чтобы как можно быстрее остановить разрушения. К борьбе со стихией привлекли более 4,5 тысячи человек.

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Кроме того, на борьбу с наводнением отправили более 600 автомобилей, 66 скорых и 19 вертолетов.

Мы продолжим работать днем ​​и ночью, чтобы спасти наших граждан, которые оказались в ловушках в затопленных районах,

– заверил Эрдоган.

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