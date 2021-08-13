Турецкий лидер также сообщил, что сейчас идет активная работа, чтобы как можно быстрее остановить разрушения. К борьбе со стихией привлекли более 4,5 тысячи человек.
Заметьте В Турции погасили все лесные пожары
Кроме того, на борьбу с наводнением отправили более 600 автомобилей, 66 скорых и 19 вертолетов.
Мы продолжим работать днем и ночью, чтобы спасти наших граждан, которые оказались в ловушках в затопленных районах,
– заверил Эрдоган.
Наводнения в Турции: главное
- Не успели в Турции погасить масштабные лесные пожары, как в страну пришло новое бедствие. Наводнения начались 10 августа.
- В эпицентре разрушительной стихии оказались сразу 4 провинции: Синоп, Айдын, Стамбул и Кастамону.
- По данным местных СМИ, в результате наводнений уже пострадали сотни людей. Кроме того, известно о по меньшей мере 1 пропавшем без вести.
- В провинции Кастамону в результате стихии рухнул 8-этажный дом. Непогода также уничтожила часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Карабук.